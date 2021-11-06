Еще одно уголовное дело о массовых пытках в российских исправительных учреждениях возбуждено сегодня – на этот раз по поводу тюремной больницы в Ростове-на-Дону, сообщает ОНК региона. Показания о пережитых в межобластной туберкулезной больнице номер 19 истязаниях дали сразу 60 заключенных. По их словам, их там систематически держали привязанными к кроватям, некоторых – неделями и месяцами.