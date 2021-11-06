Восемь человек погибли и несколько десятков серьёзно пострадали в давке на музыкальном фестивале в США

Из-за ЧП второй день концерта отменили.

Первый день фестиваль Astroworld, который в Хьюстоне (штат Техас) посещают десятки тысяч людей, завершился трагедией. Она произошла, когда на сцену вышел хедлайнер мероприятия, рэп-исполнитель Трэвис Скотт. Он же организует фестиваль. На радостях толпа – на концерте, по оценкам полиции, было не менее полусотни тысяч, бросилась к сцене. Очевидцы называли безумием происходящее в парке, где проходил фестиваль. Люди давили и падали друг на друга, некоторые теряли сознание. Сквозь толпу к пострадавшим пытались пробиться скорые, в состоянии эйфории некоторые посетители танцевали прямо на крышах машин экстренных служб с включёнными сиренами и мигалками. Позже начальник пожарной охраны Хьюстона Сэмуэл Пенья сообщил о гибели людей на фестивале и пострадавших.

Ещё до начала фестиваля посетители штурмом взяли ворота и миновали охранников и металлодетекторы. Многие посетители жаловались журналистам на плохую организацию, отмечает телеканал CNN. По словам властей, всего за медицинской помощью во время фестиваля обратилось около трехсот человек. Среди причин называют тепловой удар, отравление алкоголем и передозировку наркотиками, а также удушение. Намеченный на сегодня второй день фестиваля из-за ЧП в Хьюстоне отменили. При этом как пишут местные СМИ, билеты на концерты были полностью раскуплены. Самые дорогие стоили почти 500 долларов, зато давали право находиться в VIP-зоне.

Первоначально фестиваль Astroworld должен был пройти в мае, но его перенесли на полгода из-за ковида.