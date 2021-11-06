Водитель «скорой» из ЕАО опроверг заявление властей о том, что хотевшие уволиться врачи записались на вакцинацию

Водитель «скорой» из Еврейского Автономного Округа отрицает информацию властей о том, что врачи, которые хотели уволиться из-за принудительной вакцинации, записались на прививку. При этом он подтвердил, что сотрудники забрали заявления об уходе.

О ситуации вокруг взбунтовавшихся медработников города Облучье приходят противоречивые сведения. В правительстве Еврейской Автономной Области объявили, что из двадцати шести человек, которые написали заявления об увольнении, двадцать четыре уже изменили своё решение. Отдельно в сообщении сказано, что оставшиеся два сотрудника уходят по причинам, не связанным с вакцинацией.

Также в руководстве региона добавили, что некоторые из тех, кто подавал заявления, уже записались на прививки, и сейчас проходят предварительное медобследование.

В свою очередь в эфире телеканала «Дождь*», признанного российскими властями СМИ-иностранным агентом, один участников этой протестной акции Иван Краснослободцев отметил, что ни он, ни его коллеги, решения относительно вакцинации не меняли.

Водитель скорой помощи добавил, что они с коллегами не против вакцинации в принципе, и что он сам регулярно прививается от других болезней. Медработник подчеркнул, что проблема заключается именно в прививках от коронавируса, которые не прошли всех стадий испытаний.

Обязательную вакцинацию первым компонентом препарата должны пройти не менее 80 процентов медработников. В противном случае после 15 ноября сотрудников начнут отстранять от работы.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.