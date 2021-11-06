В Москве пока QR-коды вводить не собираются

Власти города по-прежнему уповают на вакцинацию и соблюдение масочного режима, контроль за которыми в нерабочие дни усилился.



Наибольшее число нарушений масочного режима в нерабочие дни пришлось на станциях метро Москвы «Лермонтовский проспект», «ВДНХ», «Электрозаводская», «Библиотека имени Ленина» и «Полежаевская». Об этом РИА Новости рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, только в первые дни локдауна контролёры выявили там почти 10 тысяч нарушений.

«Организатор перевозок» продолжает штрафовать пассажиров в московском метро, которые не носят защитные маски надлежащим образом. Об этом рассказала старший инспектор-контролёр Анжела Иванова. Только за первые несколько дней нерабочей недели из-за масок в столичном метро оштрафовали более десяти тысяч человек.