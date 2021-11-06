В Татарстане через две недели введут QR-коды для проезда в общественном транспорте

Как объяснил президент республики Рустам Минниханов, это связано с низким уровнем вакцинации населения от коронавируса. Между тем, все введенные ранее жесткие ограничения по коронавирусу сохранятся вплоть до улучшения обстановки.

К сегодняшнему решению президента Татарстана оказались не готовы перевозчики республики. Они не знают, как проверять QR-коды у пассажиров и ждут от правительства региона подробных разъяснений. Как рассказал Интерфаксу глава Ассоциации транспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков, правительство должно разъяснить, кто и где будет проверять QR-коды, при помощи каких средств будет вестись проверка кодов, будет ли выдано дополнительное оборудование и как будет оплачиваться дополнительная работа сотрудников автотранспортных предприятий. Темляков также отметил, что введение QR-кодов в автобусах Казани не обсуждалось ни с перевозчиками, ни с ассоциацией, и никаких совместных алгоритмов действий разработано не было.

Научный сотрудник института экономики, транспорта и транспортной политики ВШЭ Николай Залесский опасается, что скопление людей перед пунктами посадки при проверке QR-кодов может повысить заболеваемость.

«Самое большое опасение в этой практике в том, что возможно очень большое скопление людей перед пунктами посадки. Если в метро с этим теоретически можно справится, то, как с этим справляться в наземном транспорте, непонятно. То есть необходимо сделать некий контроль, в Москве прошлой весной была история, когда это привело к очень большим очередям, эту историю очень быстро отменили», — сказал он.

Н.Залесский отметил, что при этом данная мера вряд ли повлияет на экономику.

«Я не думаю, что это сильно скажется на экономике, наверное, какой-то отток произойдет, но, надо сказать, что в последние годы глобально, с общественного транспорта все больше и больше уходит людей, так что, такая мера, скорее не про экономику, она про мероприятия, направленные на снижение уровня заболеваемости», — заключил он.

Татарстан – не единственный регион, который вводит QR-коды. С седьмого ноября QR-код о вакцинации нужен будет в Хабаровском крае для поездок на междугороднем, автомобильном и железнодорожном транспорте. С 23 ноября по QR-коду станут пускать в междугородние автобусы в Камчатском крае. Между тем, помимо Татарстана еще ряд регионов сегодня объявил о непродлении нерабочих дней.

Сразу 8 регионов заявили, что с понедельника вернуться к рабочим дням. Среди них Чечня, Севастополь, Северная Осетия, а также Ульяновская, Пензенская и Астраханская области. Это означает, что свою работу возобновят предприятия, снова откроются школы и детские сады. Что касается высших учебных заведений, то часть из них продолжит обучение на дистанте, а еще ряд станут допускать студентов только при наличие прививки.

Вместе с тем, во всех субъектах будут введены дополнительные коронавирусные ограничения. Серьезный упор власти делают на систему цифровых кодов. Их могут получить только те граждане, которые прошли полный курс иммунизации, в последние полгода переболели или сдали ПЦР-тест. Использовать так называемые QR-коды придется в заведениях общепита, торговых центрах, на объектах сферы услуг и учреждениях культуры. Везде также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, а непривитые граждане старше 60 лет будут вынуждены уйти на изоляцию.

О продлении еще на неделю нерабочих дней заявили только Томская, Смоленская, Курская, Челябинская, Брянская и Новгородская области.