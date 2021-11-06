Полиция в Виннице задержала гражданина России, который снял со здания ТРЦ государственный флаг Украины

Полиция в Виннице задержала гражданина России, который снял со здания торгово-развлекательного центра государственный флаг Украины. По данным полиции, 35-летний россиянин был пьян. Он задержан. Флаг он снял на спор со знакомыми. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

