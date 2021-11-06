Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечает высокую востребованность вакцины «Спутник лайт», о дефиците которой в некоторых субъектах сообщалось ранее. По словам министра, поставки дополнительных объемов вакцины начнутся с 8 ноября. Михаил Мурашко также сообщил, что экспертиза детской вакцины от ковида на платформе «Спутника V» близка к завершению.