Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечает высокую востребованность вакцины «Спутник лайт», о дефиците которой в некоторых субъектах сообщалось ранее. По словам министра, поставки дополнительных объемов вакцины начнутся с 8 ноября. Михаил Мурашко также сообщил, что экспертиза детской вакцины от ковида на платформе «Спутника V» близка к завершению.
2021-11-06T17:34:14+03:00
2021-11-06T17:34:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2931774-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:34, 06 ноября 2021
Загрузка комментариев...