В эти минуты в Рустави у тюрьмы, где содержится экс-президент Михаил Саакашвили, проходит митинг его сторонников

Собравшиеся требуют, чтобы Саакашвили, объявившего более месяца назад голодовку, госпитализировали в гражданскую клинику вместо тюремной больницы. Сегодня днем служба госбезопасности Грузии обвинила организаторов акции в подготовке госпереворота, а самого Саакашвили – в его организации.

