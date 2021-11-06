Собравшиеся требуют, чтобы Саакашвили, объявившего более месяца назад голодовку, госпитализировали в гражданскую клинику вместо тюремной больницы. Сегодня днем служба госбезопасности Грузии обвинила организаторов акции в подготовке госпереворота, а самого Саакашвили – в его организации.
В эти минуты в Рустави у тюрьмы, где содержится экс-президент Михаил Саакашвили, проходит митинг его сторонников
Собравшиеся требуют, чтобы Саакашвили, объявившего более месяца назад голодовку, госпитализировали в гражданскую клинику вместо тюремной больницы. Сегодня днем служба госбезопасности Грузии обвинила организаторов акции в подготовке госпереворота, а самого Саакашвили – в его организации.