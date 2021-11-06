Подростка, сбившего на самокате в Москве пожилую женщину, доставили в полицию

Управлявшего самокатом удалось найти только на следующий день после случившегося, сообщает столичная прокуратура. Им оказался 13-летний москвич. В отделе его вместе с родителями опрашивают о вчерашнем наезде на пенсионерку, которая шла по Манежной площади в тот момент, когда ребенок сбил ее на большой скорости и скрылся с места.

Пострадавшей помогли дежурившие рядом силовики, которые вызвали скорую помощь. Москвичку с переломом плеча, черепно-мозговой и другими травмами госпитализировали. Как утверждает прокуратура, она до сих пор в больнице.

Еще накануне было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которая предусматривает до одного года лишения свободы. Ответственность по ней наступает только с 16 лет. Как сообщает агентство «РИА Новости», судить подростка планируют по административному кодексу.

Самокат, на котором передвигался подросток, не был взят в прокат.