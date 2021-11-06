Родственники умершего в СИЗО заключённого Равиля Расулова нашли на его теле следы пыток

Ранее в правоохранительных органах утверждали, что этот человек совершил самоубийство. Разрывы ротовой полости, повреждения стоп и коленных суставов, а также следы электрошокера на верхней стороне запястий рук — о таких ранах на теле 22-летнего заключённого рассказал правозащитник Дмитрий Карандашов. Его слова приводит интернет-издание «Кавказский узел*».

Фотографии, на которых запечатлены отметины и швы на теле умершего, также опубликовало сегодня волгоградское общественное движение «Дозор». Следствие эти публикации еще не комментировало.

О смерти Равиля Расулова в СИЗО номер 1 Волгоградской области стало известно в конце октября. По предварительным данным, заключённый совершил самоубийство. Его матери рассказали, что сына ночью нашли в камере повешенным. При этом, по словам правозащитника Игоря Нагавкина, на видео, которое показали родственникам, заметно, что еще перед смертью Расулов с трудом передвигался.

В прошлом году 14 и 15 октября двое заключённых один за другим также совершили самоубийства. Из-за этого позже заместитель прокурора Волгоградской области Николай Ерешкин получил замечание за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

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