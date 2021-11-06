Возложение цветов к мавзолею в честь годовщины Октябрьской революции состоится 7 ноября на Красной площади – КПРФ

Возложение цветов к мавзолею в честь годовщины Октябрьской революции состоится 7 ноября на Красной площади. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

«Завтра 7 ноября пройдет традиционно на Красной площади возложение венков Владимиру Ильичу Ленину, к мавзолею. Сбор назначен на 11.30, в 12 часов состоится возложение. Традиционно будут возложены цветы и к могиле Сталина, которая находится за мавзолеем. Соблюдая масочный режим, социальную дистанцию, чтобы никто не мог даже намек сделать на провокационные действия, у нас все строго», — сказал он.

А.Ющенко отметил, что акции КПРФ в память об Октябрьской революции состоятся по всей стране.

«Во всех регионах планируют возложение цветов к памятникам Ленина, они есть в каждом городе. Не должно быть никаких претензий, другое дело, что местным властям может не нравится в принципе, что люди выходят, чтобы почтить память, и рассматривают это личный вызов, и начинают упражняться на наших активистах. Дальше юридическая служба будет смотреть, но надеемся, что этого не будет», — заключил он.