Как передает РБК, вакцинирование детей начнется в марте 2022 года. Для этого будет использован препарат американской компании Pfizer. Ранее прививка от коронавируса была обязательной только для подростков от 12 лет.
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет
Как передает РБК, вакцинирование детей начнется в марте 2022 года. Для этого будет использован препарат американской компании Pfizer. Ранее прививка от коронавируса была обязательной только для подростков от 12 лет.