В Москве на Пушкинской площади задержали восемь участников одиночных пикетов

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», они выступали в поддержку политзаключенных и против электронного голосования. Задержанных доставили в ОВД «Тверской» и «Мещанский», к ним выехали адвокаты от «ОВД-Инфо».
2021-11-06T16:38:04+03:00
2021-11-06T16:38:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:38, 06 ноября 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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