В Москве на Пушкинской площади задержали восемь участников одиночных пикетов

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», они выступали в поддержку политзаключенных и против электронного голосования. Задержанных доставили в ОВД «Тверской» и «Мещанский», к ним выехали адвокаты от «ОВД-Инфо».

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