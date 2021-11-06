Депутат опроверг заявления властей о записи на прививку медиков, планировавших уволиться из-за обязательной вакцинации

Водитель скорой помощи из города Облучье в Еврейской автономной области, депутат районного собрания от КПРФ Иван Краснослободцев опроверг заявление правительства региона о том, что планировавшие уволиться из-за обязательной вакцинации медики записались на прививку. В эфире телеканала «Дождь*» Краснослободцев рассказал, что ситуация осталась прежней. Врачи действительно забрали заявления об увольнении, но прививаться по-прежнему не хотят. По его словам, вакцина не прошла еще всех испытаний, а последствия ее применения неизвестны.
2021-11-06T16:37:43+03:00
2021-11-06T16:37:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 06 ноября 2021
* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.
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