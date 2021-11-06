Памятник петербургскому Городовому перенесли к зданию МВД

До реставрации скульптура стояла на одной из центральных улиц Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответ на просьбу начальника местного МВД поручил перенести памятник Городовому на так называемый «островок безопасности», сообщает пресс-служба Смольного. «Городовой» спустя два десятилетия расположится на пересечении нескольких городских магистралей, где его не будут окружать машины и кофейные столики. Отметим, что бронзовую фигуру высотой более двух метров создал известный скульптор Альберт Чаркин больше двадцати лет назад. Её установили в 1998 году на несколько лет раньше праздников, к которым было приурочено открытие памятника: 200-летию МВД в 2002 и 300-летия Петербурга в 2003. Перед переездом на новое место скульптуру отреставрировали.

Петербургские власти собираются открыть памятник «Городовому» десятого ноября. На данный момент все работы по благоустройству уже завершены.