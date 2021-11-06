По меньшей мере 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

Чиновники ожидают, что количество жертв вырастет.

В жилом квартале столицы западноафриканского государства бензовоз столкнулся с грузовиком, а затем взорвался. Точное количество жертв еще не установлено. По словам представителей местных властей, счёт погибших может идти превысить сто человек.

Трагедия произошла примерно в десять вечера по местному времени. Как отмечает британская газета Daily Star, это произошло на оживлённом перекрёстке перед супермаркетом. Издание приводит слова очевидцев, которые утверждают, что после столкновения бензовоза с другой машиной многие побежали на место аварии, чтобы набрать разлитого по улице топлива. Когда люди собрались, прогремел взрыв.

После этого на улице началась паника. Загорелись соседние автомобили и несколько торговых лавок поблизости. Газета пишет, что обстановку усугубила ужасная ситуация на дорогах.

В последний раз трагедия такого масштаба произошла во Фритауне в марте. 80 человек погибли в результате крупного пожара в жилом районе. Около пяти тысяч жителей тогда также потеряли дома.