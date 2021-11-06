«Организатор перевозок» продолжает штрафовать пассажиров в московском метро, которые не носят маски надлежащим образом

«Организатор перевозок» продолжает штрафовать пассажиров в московском метро, которые не носят защитные маски надлежащим образом. Об этом рассказала старший инспектор-контролёр Анжела Иванова. Только за первые несколько дней нерабочей недели из-за масок в столичном метро оштрафовали более десяти тысяч человек.

На этом фоне митрополит Иларион заявил, что в ситуации пандемии режим QR-кодов оправдывает себя. «Каждый день мы сейчас теряем более тысячи человек. Это все равно, как если бы на войне мы каждый день бы теряли полк, при таких темпах смертности речь может идти об общенациональной катастрофе. По состоянию на начало ноября, Россия занимает первое место по количеству умирающих в сутки от коронавируса. Это очень страшная статистика, и я думаю, что во многом мы сами виноваты в том, что сейчас происходит», — сказал он. Иларион полагает, что люди, которые по каким-то причинам не хотят вакцинироваться, либо должны сидеть дома, либо для них должен быть обговорен перечень мест, где они могут появляться, а где нет.