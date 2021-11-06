Около ста человек погибли в результате взрыва бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне

Не менее 88 человек, получивших ранения и травмы, госпитализированы. Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из районов города при столкновении бензовоза с другим автомобилем.
2021-11-06T15:35:41+03:00
2021-11-06T15:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 06 ноября 2021
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