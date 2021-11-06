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15:35, 06 ноября 2021

Мотивы злоумышленника, который напал с ножом на людей в поезде в Германии, по-прежнему неизвестны

Это признал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. Напомним, ранее издание Bild сообщило о том, что мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда на территории Баварии. Ранения получили 3 пассажира. 27-летний нападавший арабского происхождения задержан. По данным издания, он вел себя в поезде неадекватно. Полиция версию теракта пока исключает.



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