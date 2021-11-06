В РПЦ считают, что система QR-кодов себя оправдывает

Как заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, в ситуации, когда страна теряет более тысячи человек ежедневно, речь может идти об общенациональной катастрофе. Иерарх напомнил, что на начало ноября Россия занимает первое место по числу умирающих от коронавируса в сутки.

