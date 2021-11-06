На пяти станциях метро Москвы выявили наибольшее число нарушений масочного режима в нерабочие дни

Наибольшее число нарушений масочного режима в нерабочие дни пришлось на станциях метро Москвы «Лермонтовский проспект», «ВДНХ», «Электрозаводская», «Библиотека имени Ленина» и «Полежаевская». Об этом РИА Новости рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, только в первые дни локдауна контролёры выявили там почти 10 тысяч нарушений.

