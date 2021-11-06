Австрия выдаст ковид-сертификаты привитым «Спутником» россиянам после ревакцинации одним из одобренных препаратов

Австрия намерена выдавать ковид-сертификаты привитым «Спутником» россиянам после ревакцинации одним из препаратов, одобренным европейским регулятором. Накануне о том же заявил Минздрав Италии.

Для не привитых людей в Австрии со следующей недели введут серьёзные ограничения. Они в частности не смогут посещать рестораны, салоны красоты, бронировать места в гостиницах. Россиянам, привитым «Спутником» или другим отечественным препаратом, для получения в Австрии действующего в стране цифрового сертификата о вакцинации нужно дополнительно ввести дозу вакцины Moderna или Pfizer, пояснили в министерстве здравоохранения страны. После этого они смогут посещать места, закрытые для не привитых. В случае отказа от вакцинации другим препаратом ведомство предложило ждать, пока европейский лекарственный регулятор зарегистрирует Спутник. В Австрии в последние дни выявляют новые максимумы заражённых с начала пандемии – почти 10 тысяч за сутки, в больницах растёт загруженность коек. Напомним, что Италия вчера обещала предоставлять россиянам ковид-сертификат в случае ревакцинации одобренным в Европе препаратом. Он позволит людям ходить в кафе и рестораны, музеи и другие заведения.

Европейское агентство лекарственных средств и Всемирная организация здравоохранения до сих пор не одобрили применение Спутника, его проверки продолжаются. В России надеются что ВОЗ изменит свою позицию до конца года, впрочем, западные СМИ сомневаются, что это произойдет за небольшой период времени.