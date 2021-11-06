СК возбудил уголовное дело после обращения 60 заключенных в Ростовской области с жалобами на пытки

Следственный комитет, по данным правозащитников, возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий после обращения 60 заключенных в Ростовской области с жалобами на пытки.

Осужденных, которые содержались в межобластной туберкулезной больнице №19 Ростова-на-Дону, на протяжении почти 2,5 месяцев держали привязанными к кровати, рассказал интернет-изданию «Медиазона*», которое власти считают иноагентом, председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Игорь Омельченко. Он уточнил, что дело было заведено еще в сентябре, накануне правозащитник ходил на допрос. При этом он уточнил, что первое обращение в СК поступило еще год назад, однако с мертвой точки следствие сдвинулось только после того, как 62 осужденных написали общее заявление.

Помимо этого, расследуется еще два уголовных дела. По словам Омельченко, первое касается статьи о причинении тяжкого вреда. Второе дело заведено по статьям о превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности после гибели Романа Михайлова летом прошлого года. Причиной смерти стал сепсис, Омельченко утверждает, что заключенного держали привязанным, он ходил в туалет под себя, а врачи на живую отрезали ему омертвевшую из-за пролежней кожу.

Представители больницы и ФСИН ситуацию не комментировали.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.