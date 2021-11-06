Как следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, начался реверс в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он
составляет около 1340 тыс. куб. м в час. Ранее прокачка в Германию по маршруту Ямал — Европа возобновилась в четверг днем после пяти дней остановки и реверсных поставок.
Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию вновь прекратились
Как следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, начался реверс в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он