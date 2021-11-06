Пассажир поезда Москва — Адлер ранил из оружия полицейского и сотрудника Росгвардии

По данным тульского управления СК, гражданин 1977 года рождения вел себя не адекватно и заперся в купе. Сотрудники силовых органов пытались уговорить его выйти, но он открыл огонь. Вагон пришлось оцепить, а пассажиров эвакуировать. Нарушитель задержан, его оружие изъято. Возбуждено уголовное дело.
2021-11-06T14:32:58+03:00
2021-11-06T14:32:58+03:00
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14:32, 06 ноября 2021
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