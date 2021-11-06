Пассажир поезда Москва — Адлер ранил из оружия полицейского и сотрудника Росгвардии

По данным тульского управления СК, гражданин 1977 года рождения вел себя не адекватно и заперся в купе. Сотрудники силовых органов пытались уговорить его выйти, но он открыл огонь. Вагон пришлось оцепить, а пассажиров эвакуировать. Нарушитель задержан, его оружие изъято. Возбуждено уголовное дело.