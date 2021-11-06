Следствие будет ходатайствовать об аресте четверых участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Им будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного управления СК Юлия Иванова. Задержанных, которым от 17 до 19 лет, проверят на причастность к другим преступлениям. По версии следствия, вечером 4 ноября на Нововатутинском проспекте группа молодых людей напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок.
2021-11-06T14:32:13+03:00
2021-11-06T14:32:13+03:00
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14:32, 06 ноября 2021
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