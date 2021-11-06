Чиновники мотивируют это соображениями безопасности. Ближайшее судебное заседание по делу экс-президента Грузии намечено на 10 ноября. На нем будет рассматриваться дело о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноябре 2007 года.
Минюст Грузии рекомендует проводить судебные заседания по делу Михаила Саакашвили непосредственно в тюрьме
Чиновники мотивируют это соображениями безопасности. Ближайшее судебное заседание по делу экс-президента Грузии намечено на 10 ноября. На нем будет рассматриваться дело о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноябре 2007 года.