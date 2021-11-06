Американский кинорежиссер Стивен Спилберг решил продать свою 86-метровую яхту

Спустя более 10 лет использования известный голливудский режиссер решил продать судно «Семь морей» инвестиционной компании канадского миллиардера, сообщают американские СМИ. Для каких целей ее планируют использовать дальше, неизвестно.

Сумма сделки не раскрывается, но недавно сам режиссер оценивал стоимость яхты более чем в полторы сотни миллионов долларов США. Судно в начале десятых по специальному заказу Спилберга построила голландская компания. Борт рассчитан почти на полсотни человек, большинство из которых — члены экипажа.

Вместо «Семи морей» в арсенале Стивена Спилберга будет другая суперъяхта, еще длиннее. Ее он тоже заказал в Нидерландах. Стоимость водного транспорта не уточняется.

Американский журнал Forbes оценивает состояние кинорежиссера почти в 4 миллиарда долларов США.