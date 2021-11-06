Консультации с участием представителей МИД РФ и Госдепа США по вопросам двусторонних отношений пройдут в ноябре

Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Встречи, по словам Рябкова, будут проходить в третьей стране. Однако, дипломат, как пишет агентство «Интерфакс», посетовал, что никаких изменений в статусе-кво пока не предвидится. Он также подчеркнул, что переговоры, которые затрагивали темы виз, свелись к изложению ранее известных позиций сторон. Несмотря на это, Рябков говорит, что Москва призывает Вашингтон нарастить численность персонала в консульских учреждениях. В комментарии «Интерфаксу» он сказал, что введенные количественные ограничения по американскому персоналу в России не мешают законно восполнить кадровый дефицит в посольстве.

В Госдепе ранее отметили, что у американских дипмиссий не хватает персонала даже для выполнения бытовых задач. Штат посольства в Москве сократился за несколько лет с более чем тысячи работников до 120 человек. Весной США ввели очередной пакет санкций против России, согласно которому из Америки были высланы 10 российских дипломатов. В ответ на этот шаг российское правительство опубликовало список недружественных стран – туда вошла Америка.

Ранее Госдеп США определил россиян в категорию «бездомной национальности». Этот статус получают граждане тех стран, в которых у Америки возникают проблемы с консульским представительством.