Служба безопасности Грузии утверждает, что сторонники Михаила Саакашвили готовят госпереворот

Как заявил представитель спецслужбы Бача Мгеладзе, сам бывший президент консультирует своих сторонников из тюрьмы.

Ранее сообщалось, что оппозиция сегодня планирует очередной митинг около руставской тюрьмы, где содержится бывший грузинский лидер. По информации Мгеладзе, к протестующим намерены присоединиться бывшие сотрудники силовых ведомств.

Саакашвили 1 октября задержали в Грузии, куда он вернулся перед муниципальными выборами. Бывшего президента поместили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку.