В Татарстане через две недели введут QR-коды для проезда в общественном транспорте

Как объяснил президент республики Рустам Минниханов, это связано с низким уровнем вакцинации населения от коронавируса.
Между тем, все введенные ранее жесткие ограничения по коронавирусу сохранятся вплоть до улучшения обстановки.
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Как объяснил президент республики Рустам Минниханов, это связано с низким уровнем вакцинации населения от коронавируса.
Между тем, все введенные ранее жесткие ограничения по коронавирусу сохранятся вплоть до улучшения обстановки.
Навальный остается в центре политической жизни России и в центре общественной жизни России, хотя он находится уже скоро год как в заключении. И, тем не менее, продолжает быть наиболее влиятельным оппозиционным политиком в России, и, вероятно, самым известным политическим заключенным в мире…