Около ста человек могли погибнуть в результате взрыва бензовоза во Фритауне, столице Сьерра-Леоне

Этого не исключают местные власти. По сведениям Рейтер, в столичный морг доставлено не менее 90 тел. Официального списка жертв пока нет, масштаб ущерба также еще не оценен. Предполагается, что взрыв не связан с терроризмом и произошел в результате столкновения бензовоза с другим транспортным средством.