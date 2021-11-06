Около ста человек могли погибнуть в результате взрыва бензовоза во Фритауне, столице Сьерра-Леоне

Этого не исключают местные власти. По сведениям Рейтер, в столичный морг доставлено не менее 90 тел. Официального списка жертв пока нет, масштаб ущерба также еще не оценен. Предполагается, что взрыв не связан с терроризмом и произошел в результате столкновения бензовоза с другим транспортным средством.
2021-11-06T13:35:26+03:00
2021-11-06T13:35:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 06 ноября 2021
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