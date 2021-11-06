Как заявляет МИД России, переговоры пройдут в третьей стране.
Российско-американские консультации по визовым вопросам и налаживанию работы посольств пройдут до конца ноября
Как заявляет МИД России, переговоры пройдут в третьей стране.
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Как заявляет МИД России, переговоры пройдут в третьей стране.
Навальный остается в центре политической жизни России и в центре общественной жизни России, хотя он находится уже скоро год как в заключении. И, тем не менее, продолжает быть наиболее влиятельным оппозиционным политиком в России, и, вероятно, самым известным политическим заключенным в мире…