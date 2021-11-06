На шахте в Кузбассе при монтаже обрушилась металлическая конструкция

Погиб 36-летний работник предприятия. Проводится доследственная проверка. Как сообщается на сайте кемеровского управления СК, горноспасатели подняли тело погибшего на поверхность. Какой угольной компании принадлежит предприятие, не уточняется.
2021-11-06T13:33:50+03:00
2021-11-06T13:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 06 ноября 2021
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