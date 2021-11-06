Власти Татарстана через две недели введут QR-коды на проезд в общественном транспорте

Как рассказала официальный представитель президента республики Лилия Галимова, действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не

имеющих QR-кода или справки о медотводе, будет приостановлено. Галимова уточнила, что президент Татарстана распорядился разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании к вакцинации. Введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет, однако все введенные ранее жёсткие ограничения по коронавирусу сохраняются вплоть до улучшения обстановки.