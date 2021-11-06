В России зафиксирован новый суточный максимум заразившихся коронавирусом — 41 335

Умерли почти 1 200 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в стране заболели более 8 млн 750 тыс. чел. Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 880 – примерно на 400 больше чем днем ранее. Число летальных исходов в Москве за сутки составило 98.