В России зафиксирован новый суточный максимум заразившихся коронавирусом — 41 335

Умерли почти 1 200 пациентов. По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в стране заболели более 8 млн 750 тыс. чел. Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 880 – примерно на 400 больше чем днем ранее. Число летальных исходов в Москве за сутки составило 98.
2021-11-06T13:31:19+03:00
2021-11-06T13:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 06 ноября 2021
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