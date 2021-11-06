Медики и учителя обязаны вакцинироваться в период пандемии – депутат Тумусов

В Еврейской автономной области 27 сотрудников скорой помощи ранее написали заявление об увольнении из-за нежелания прививаться от коронавируса. Медики и учителя обязаны вакцинироваться в период пандемии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Насколько я знаю, по законодательству, если объявлена эпидемиологическая ситуация, в данном случае пандемия, то медицинские работники, учителя и те, кто тесно контактирует с населением, обязаны прививаться. Если они не прививаются, то работодатель, может их отстранить от работы в целях сохранения здоровья людей. <...> Они [медики скорой помощи в ЕАО] забрали заявления, я думаю, что здравый смысл победил, бросать людей в этой сложной ситуации, отказаться от работы в скорой помощи, это не совсем верно для профессионального долга медицинского работника. Они говорят, что они не болеют, у них есть антитела, надо конкретно проверить, если действительно есть антитела, тогда заставлять прививаться тоже не совсем верно, главное, чтобы были антитела, чтобы человек был защищен», — сказал он.

Ф.Тумусов отметил, что необходимо проводить просветительскую работу среди медперсонала.

«Они черпают информацию черт знает где, <...> антиваксеры распространяются, они их читают, а вот то что доказано, они почему-то не читают. Элементарная учеба, я так думаю, среди медицинских работников не проводится, вот они черпают информацию из других источников Не хотелось бы, чтобы это стало какой-то заразой, чтобы отказывались, это опасно и это не в интересах ни работников, ни общества, ни людей, ради которых они работают. Я надеюсь, что это станет хорошим уроком для руководства медицинских учреждений. Я думаю, что причинах они разберутся и выработают меры того, чтобы это не стало массовым явлением», — заключил он.

В Еврейской автономной области 27 сотрудников скорой помощи ранее написали заявление об увольнении из-за нежелания прививаться от коронавируса. Однако 25 человек позднее забрали свои заявления. Коллектив скорой Еврейской автономной области вчера встретился с представителями региональных властей, чтобы найти компромисс. Желающие уволиться работники скорой хотели, чтобы об их проблеме услышало руководство.