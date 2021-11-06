Компания «Леруа Мерлен» изъяла из продажи в Казахстане придверные коврики с изображением православного храма

На ковриках размещено изображение Воскресенского собора в Алма-Ате. Один из местных священнослужителей осудил в соцсетях такой декор. Он назвал недопустимым предложение магазина вытирать ноги об коврик с крестами и православным храмом.

Под записью пользователи стали требовать изъять товар из продажи. Они обвинили компанию «Леруа Мерлен» в сознательном подталкивании к «смуте в гармоничном казахстанском обществе».

В самой сети магазинов в ответ на это извинились, добавив, что не хотели оскорбить чувства верующих. Из продажи компания коврик убрала. Найти его в казахстанском интернет-магазине «Леруа Мерлен» не удалось.

Тема, связанная с оскорблением чувств верующих, сегодня актуальна и в России. Только за последние недели силовики возбудили несколько уголовных и административных дел из-за фотографий с позирующими на фоне храмов россиянами.