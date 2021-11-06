В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие нефтеперерабатывающего завода вышли на акцию протеста

Они требуют выплатить им долги по зарплате и вернуть паспорта. Руководство предприятия, которое принадлежит «Роснефти», по информации местных СМИ, рассчиталось с подрядчиками, но до рабочих деньги не дошли. Об этом нашей радиостанции рассказала журналист местного сетевого издания «Комсити.ру» Ольга Щербакова. По информации издания, за акцией протеста наблюдали силовики, но вмешиваться не стали.

