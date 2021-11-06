В Москве участникам нападения на отца с ребенком предъявят обвинение в покушении на убийство

В Следственном комитете сегодня сообщили, что будут добиваться ареста четырех фигурантов, которым от 17 до 19 лет. В правоохранительных органах подчеркивают, что это россияне. Они приехали из Оренбурга. Конфликт произошел в четверг вечером в микрорайоне Новые Ватутинки на юге столицы.

Пострадавший мужчина рассказал, что нападавшие ударили по лицу его четырехлетнего сына, а потом избили его самого. По его словам, у одного из них был нож.

Между тем, адвокат одного из подозреваемых Роман Масютенко сказал газете «Известия», что его клиент, наоборот, защищался. Вскоре, как ожидается, состоится заседание суда, который назначит фигурантам меру пресечения.

