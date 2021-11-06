В России зарегистрирован очередной суточный максимум заболевших коронавирусом

Только за минувший день опасный вирус подтвердился у более чем 41 тысячи граждан. Это самое высокое значение с момента начала пандемии. Наибольшее число случаев традиционно фиксируется в столице – свыше 6,5 тысяч человек, еще больше 3 тысяч больничных открыли в Санкт –Петербурге, а Подмосковье этот показатель снова превысил 3 тысячи. При этом выросло количество бессимптомных больных – их более 11%.

Оперативный штаб приводит неутешительные данные и по смертности. Сегодня эти цифры несколько меньше, чем днем ранее. Вместе с тем в стране скончались 1188 человек. Больше всего смертей в Москве – 98, еще 86 человек скончались в Санкт-Петербурге и 49 в Подмосковье. Всего же за неделю умерли почти 9,5 тысяч человек.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию все больше регионов страны сообщают, что не намерены продлевать нерабочие дни. Власти субъектов уверяют, что нынешние каникулы позволили взять распространение инфекции под контроль. Так, с понедельника почти везде работники вернутся на предприятия, а дети в школы и детские сады. Продлить нерабочие дни на неделю решили только Томская, Смоленская, Курская, Челябинская, Брянская и Новгородская области.

Власти настаивают на том, чтобы граждане активнее вакцинировались. Почти во всех субъектах вводится система цифровых кодов, подтверждающих иммунизацию. Без так называемого QR-кода людей не будут допускать в общественные места, магазины, на работу и в высшие учебные заведения.