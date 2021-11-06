Работники скорой помощи в ЕАО, которые собирались уволиться из-за обязательной вакцинации, передумали

Работники скорой помощи в Еврейской автономной области, которые собирались уволиться из-за обязательной вакцинации, передумали. При этом прививаться медики не намерены.

Медики написали новые заявления. Они попросили не рассматривать предыдущие, в которых давали понять, что уходят с работы. Причина — их вынуждают прививаться от коронавируса. Из 27 желающих уволиться только двое не забрали заявления, рассказал один из медиков, депутат Облученского районного собрания от КПРФ Иван Краснослободцев. Он пояснил в соцсети Инстаграм, что в Облучье – городе Еврейской автономной области коллектив скорой вчера встретился с представителями региональных властей, и начался поиск компромисса. Депутат от КПРФ отметил, что желающие уволиться работники скорой достигли своей цели — их услышала вся страна после того как скандал вышел на федеральный уровень. Краснослободцев подчеркнул, что он и его коллеги не из тех, кто принципиально не желает прививаться. Но вакцина от ковида вызывает вопросы.

В среду стало известно, что 15 сотрудников скорой в Облучье отказались вакцинироваться от ковида и написали заявления на увольнения. Вскоре число медработников, желающих уйти с работы по той же причине, в районе выросло почти вдвое. О требованиях телеканалу Дождь* рассказал главный редактор регионального издания «Набат» Владимир Сахаровский.

Напомним, российские власти считают Дождь, в эфире которого выступал журналист, иностранным агентом. Главный врач станции скорой медицинской помощи Владислав Коган уверяет, что город Облучье с населением примерно 25 тысяч человек без неё не останется, даже в случае если уволятся все, кто написал заявления об уходе.

Согласно постановлению главного санитарного врача Еврейской автономной области, до 15 декабря должны быть привиты 80 процентов медиков, учителей и работников ряда других сфер.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что медики не должны отказываться от вакцинации в условиях пандемии. Такую позицию Федот Тумусов высказал «Эху Москвы». Федот Тумусов рассчитывает, что администрации медучреждений в регионах выработают алгоритмы поведения в таких ситуациях, и подобные случаи не станут носить массовый характер.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.