Это сообщили сегодня в пресс-службе президента республики. Там отметили, что другого выхода нет, — передает ТАСС. Цифровой код подтверждает сделанную прививку от коронавируса или перенесенное заболевание.
В Татарстане через две недели начнут действовать цифровые коды для проезда в общественном транспорте
Это сообщили сегодня в пресс-службе президента республики. Там отметили, что другого выхода нет, — передает ТАСС. Цифровой код подтверждает сделанную прививку от коронавируса или перенесенное заболевание.