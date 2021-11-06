В России зафиксирован новый максимум случаев заражения коронавирусом – более 41 тысячи человек за сутки

По данным оперативного штаба, скончались 1188 пациентов, из них 98 в Москве. Накануне в столице было 93 летальных исхода, а по всей стране – 1192. В Москве за сутки выявлено 6880 новых инфицированных, что почти на 500 человек больше, чем накануне. В Петербурге и Подмосковье суточный рост превысил 3 тысячи человек.