В России зафиксирован новый максимум случаев заражения коронавирусом – более 41 тысячи человек за сутки

По данным оперативного штаба, скончались 1188 пациентов, из них 98 в Москве. Накануне в столице было 93 летальных исхода, а по всей стране – 1192. В Москве за сутки выявлено 6880 новых инфицированных, что почти на 500 человек больше, чем накануне. В Петербурге и Подмосковье суточный рост превысил 3 тысячи человек.
2021-11-06T12:31:08+03:00
2021-11-06T12:31:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 06 ноября 2021
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