Арестованной гражданке Белоруссии Пинчук может грозить от 8 до 19 лет лишения свободы – адвокат

Арестованной в Санкт-Петербурге гражданке Белоруссии Яне Пинчук может грозить от 8 до 19 лет лишения свободы по обвинению в администрировании экстремистского формирования и разжигании вражды. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мария Беляева.

«Яна задержана, помещена в следственный изолятор номер 5. На данный момент прокуратора России ожидает требования об экстрадиции от генеральной прокуратуры Белоруссии. Возможности пообщаться тет-а-тет без лишних глаз с моей подзащитной у меня не было, на следующей неделе я пойду к ней в СИЗО. Ее обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса республики Беларусь: ей вменяют, что она администрировала канал «Витебск 97», который в марте на территории Белоруссии был признан экстремистским, <...> разжигание социальной, национальной и иной розни. Видимо, подразумевается, что она размещала какие-то сообщения в этом телеграм-канале с плохим отзывом о силовиках, с призывом к каким-то действиям против них. По совокупности ей грозит от 8 до 19 лет лишения свободы», — сказала она.

Суд Санкт-Петербурга арестовал гражданку Белоруссии Яну Пинчук. На родине она находится в розыске по статьям о создании экстремистского формирования и разжигании вражды. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

24-летнюю Яну Пинчук задержали 1 ноября дома у ее молодого человека. В СИЗО-5 Петербурга она будет находиться до 10 декабря, затем вопрос о ее экстрадиции решит прокуратура. По версии следствия, Я.Пинчук вела телеграм-канал «Витебск 97%», который в марте в Белоруссии признали экстремистским. На родине девушка не была уже год, но на 4 ноября у нее был куплен билет в Витебск, чтобы разобраться с уголовным делом, сообщает «Белсат».

Ранее МВД Беларуси сообщило, что подписчики телеграм-каналов, признанных властями экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования.