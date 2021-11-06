Полиция города Хьюстон в Соединенных штатах Америки подтвердила гибель 8 человек на музыкальном фестивале Astroworld

По словам правоохранителей, сотни человек пострадали.

На концерте, по данным организаторов, находились около 50 тысяч человек. Телеканал CNN сообщает, что накануне вечером во время выступления рэпера Трэвиса Скотта толпа людей вдруг резко начала продвигаться к сцене. Зрители бежали в том числе через VIP-вход, опрокидывая рамки металлоискателей и игнорируя требования сотрудников охраны. Затем образовалась давка, в результате которой началась паника, некоторые люди потеряли сознание. По словам начальника пожарной охраны Техаса, по меньшей мере 17 человек – госпитализированы, у некоторых произошла временная остановка сердца. Нескольким сотням пострадавшим участникам фестиваля оказали помощь в полевом госпитале, который был развернут неподалеку. Как утверждает полиция Хьюстона, расследование продолжается и данные носят предварительный характер.

Astroworld – ежегодный фестиваль, организованный американским рэпером Трэвисом Скоттом. В этом году он был запланирован на 56 и 6 ноября, однако после трагедии воскресный день мероприятия был отменен.