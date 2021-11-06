В торговой сети извинились и заявили, что не хотели оскорбить чувства верующих, — пишет агентство «Спутник». Ранее один из служителей собора возмутился тем, что покупателям, по его словам, предложено было вытирать ноги об изображение православного храма и крестов.
«Леруа Мерлен» в Казахстане изъяла из продажи придверные коврики с изображением Воскресенского собора в Алма-Ате
В торговой сети извинились и заявили, что не хотели оскорбить чувства верующих, — пишет агентство «Спутник». Ранее один из служителей собора возмутился тем, что покупателям, по его словам, предложено было вытирать ноги об изображение православного храма и крестов.