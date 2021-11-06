Китайские рабочие вышли на протестную акцию в Комсомольске-на-Амуре

Больше сотни китайских граждан прошли колонной вокруг нефтезавода в Космомольске-на-Амуре. Об этом сообщает интернет-издание Komcity.ru. Оно опубликовало снимки, на которых заметно, что большинство протестующих были в форме ООО «Пэтро-ХЭХУА» — эта компания занимается поставками оборудования для нефтегазового сектора экономики. Интернет-портал отмечает, что рабочие выходят уже второй раз. Первый был в начале октября, тогда они требовали выплат задолженностей по зарплате. Сейчас они также хотят, во-первых, получить обратно свои паспорта, во-вторых, чтобы им дали возможность вернуться домой.

На сегодняшнюю акцию пришли также представители администрации Комсомольска-на-Амуре. Они утверждают, что нефтезавод рассчитывается с подрядчиками рассчитывается своевременно.

Китайских рабочих привлекли организации, участвующие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода. Почему деньги не доходят до сотрудников — не известно. В городской администрации еще в октябре утверждали, что существуют некие «проблемные моменты» во взаимоотношениях подрядчика и субподрядчика.

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод принадлежит «Роснефти». Он считается одним из основных поставщиков на рынок Дальнего Востока.