Еще ряд российских регионов объявили, что не станут продлевать нерабочие дни, введенные ранее из-за распространения коронавируса. С заявлениями выступили власти Хабаровского края, Астраханской и Пензенской областей. Это означает, что уже в понедельник сотрудники предприятий вернутся к работе, а ученики на занятия. При это в регионах сохранится ряд коронавирусных ограничений. Так, непривитые пенсионеры старше 60 лет будут вынуждены отправиться на изоляцию. Посетителей театров, музеев, физкультурно-оздоровительных комплексов и других общественных мест будут принимать только при наличии цифрового кода, подтверждающего вакцинацию.

Дополнительные меры ввел Хабаровский край, где будут закрыты крупные Торговые центры и объекты общепита на вокзалах и в аэропортах. Это ограничение будет действовать до 13 ноября, затем также заработает система цифровых кодов. В Татарстане так называемые QR-коды введут через две недели, а уже со вторника непривитых сотрудников будут отстранять от работы.

Накануне об окончании нерабочих дней сообщили также в Тамбовской, Вологодской и Оренбургской областях, а также на Алтае, в Карачаево-Черкесии и Дагестане.

На данный момент продлить нерабочие дни планирует только Томская, Смоленская, Курская, Челябинская, Брянская и Новгородская области.