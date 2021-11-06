В США 8 человек погибли из-за давки на открытии музыкального фестиваля

По данным полиции, еще 17 госпитализированы. Трагедия произошла сегодня в городе Хьюстон. Как сообщают местные СМИ, во время выступления рэп-исполнителя Трэвиса Скотта люди стали тесниться к передней части сцены, что вызвало панику. Концерт был прерван и отменен.